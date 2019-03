DA REDAÇÃO



Uma operação conjunta das Polícia Civil e Militar apreendeu cinco quilos de entorpecente e dois veículos em uma chácara no município de Lucas do Rio Verde (a 360 km de Cuiabá).

A apreensão é fruto de investigações iniciadas há quatro meses para identificar e desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas que age no município. A operação foi realizada nessa terça-feira (26), no Bairro Recanto dos Macucos.

A polícia identificou que os suspeitos W.B.S., F.S.S. e o proprietário da chácara, conhecido apenas como “Mariano”, utilizavam o local, às margens do Rio Verde, para ocultar, depois embalar drogas e distribuir a pequenos traficantes no município. A polícia apontou também o envolvimento de uma adolescente com o tráfico.

As investigações tiveram início após denúncias que levaram a polícia a identificar membros da associação criminosa e o modo de agir do grupo, que consiste em receber grandes quantias de drogas, ocultar em dois locais diferentes - em meio a uma área de mata - para em seguida fazer a embalagem, distribuição e venda. A chácara é um dos pontos utilizados para os crimes, pois fica em uma área de difícil acesso. Para chegar ao local, os policiais utilizaram imagens de um drone.

Ao avistarem os policiais, W.B.S., F.S.S. e outros dois suspeitos, ainda não identificados, fugiram pelas margens do rio e se embrenharam em uma área alagada. Outro suspeito, que se identificou como G.S.S., também escapou nadando pelo rio.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram material para embalar drogas, dois veículos e o entorpecente distribuído em seis tabletes, que estavam enterrados no terreno da chácara, além de 24 trouxas grandes de maconha. O carro modelo Celta, cor preta, foi apreendido, além da motocicleta modelo Honda Biz abandonada na chácara por um homem não identificado, que fugiu ao avistar a polícia.

A polícia apurou ao longo da investigação que duas propriedades são utilizadas como sede de um grupo criminoso para ocultação e embalagem dos entorpecentes, além de ponto de venda de drogas. Em outra ocasião, a polícia apreendeu num dos locais utilizados pelo grupo, drogas e munições.

Os traficantes identificados são suspeitos de roubo à residência de uma policial. As polícias continuam as buscas a fim de prender os investigados.