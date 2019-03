DA REDAÇÃO



Policiais em ronda ou em abordagem prenderam, nesta terça e quarta-feira (26 e 27), seis pessoas com mandados de prisão em aberto. As ocorrências foram em Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera do Leste e Nova Mutum.

Em Rondonópolis, policiais do 5º BPM realizavam abordagens na região central quando observaram atitude suspeita de três homens. Em consulta, foram encontrados no nome de dois deles mandados de prisão em aberto. Há suspeita ainda da participação do trio na tentativa de furto em estabelecimentos comerciais da região. Foram detidos J.L. S., (24), M.S., (29) e R.F.C.,(28).

Em Várzea Grande, militares do 4º BPM estavam em ronda pelo bairro Jardim Imperial quando identificaram atitude suspeita de E.A.S., (33), e, em seu nome tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia.

Em Nova Mutum, no Residencial Paraíso, policiais do 26º BPM encaminharam L.T.C., (54), que possuí um mandando de prisão em aberto. Os policiais estiveram em sua residência depois de informação passada via 190. Sem apresentar resistência, o homem foi conduzido até a delegacia.

Em Primavera do Leste, militares da Força Tática realizavam patrulhamento no bairro São Cristovão, quando abordaram J.M.P.S., (24), e foi encontrado um mandado de prisão em aberto. Ele já possuí duas passagens por roubo.

Ainda em Primavera do Leste, no bairro Centro, policiais do Comando de Ações Rápida realizavam ronda e abordagem quando encontraram um mandado em aberto no nome de A.S.G., (35). Ela foi encaminhada à delegacia.