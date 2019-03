A prisão do suspeito foi cumprida por policiais civis em Guarantã do Norte

DA REDAÇÃO



Um dos homem suspeito de envolvimento no assassinato de um líder sindicalista do Pará foi preso na manhã desta quinta-feira (28), pela Polícia Civil de Mato Grosso em Guarantã do Norte (715 km ao Norte).

O suspeito J.L.S. estava com mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Novo Progresso (PA) pelo crime de homicídio que vitimou Aloísio Sampaio do Santos, ocorrido no dia 11 de outubro de 2018 .

Os policiais civis receberam a denúncia de que J.L.S. estaria circulado pela cidade em uma caminhonete S10 com a lanterna quebrada.

As equipes das Delegacia Municipal e Regional de Guarantã do Norte realizaram diligência pela cidade, até que localizaram o suspeito no Bairro Cotrel.

Ele foi encaminhado para Delegacia e o mandado de prisão foi cumprido. A Polícia Civil comunicou a prisão à Comarca de Novo Progresso, para que o preso seja removido aquele Estado, já que o processo corre no Pará.

O líder sindical foi morto a tiros dentro da própria casa, onde também era a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Castelo dos Sonhos. Ele era sindicalista havia mais de 30 anos