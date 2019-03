KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado pelas iniciais B.P.Q, de 57 anos, foi preso depois de esfaquear uma mulher trans em uma casa no Bairro Florais da Amazônia, em Sinop (480 km de Cuiabá), na madrugada desta quinta-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que uma pessoa havia sido perfurada por arma branca no bairro. A vítima, uma mulher transexual de 22 anos, foi socorrida por uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

O suspeito do ataque foi apontado pelo companheiro da vítima como sendo o dono da casa onde o casal morava. A PM foi até o local do crime para tentar localizá-lo, porém sem sucesso.

A vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop para ser atendida, informou que uma discussão entre ela e o suspeito teve início por causa de um pote de feijão que estava do lado de fora da geladeira. Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e atacou a mulher, que ficou com vários cortes pelo corpo.

A Polícia Militar continuou a varredura pela região do Florais da Amazônia em busca do suspeito, que foi localizado às margens BR-163.

Foi dada voz de prisão para o homem, que confessou o crime. Ele alegou à Polícia que atacou a vítima após ter sido agredido por ela.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio doloso por motivo fútil.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.