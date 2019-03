JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um ladrão morreu, no início da noite desta quinta-feira (28), após assaltar uma loja de construções em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Um adolescente que também teria participado do crime foi apreendido pela Polícia Militar.

Segundo consta no relato da PM, o roubo ocorreu por volta das 18h30. Os dois suspeitos teriam entrado armados no local e anunciado o assalto. Um deles estava com um revólver calibre 38 e o outro, com uma pistola de brinquedo.

Em seguida, uma das pessoas no local reagiu e atirou contra os criminosos. Um deles foi atingido e caiu no local. Já o menor tentou fugir, mas acabou detido pela polícia durante rondas na região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até a loja, mas apenas constatou a morte do suspeito.

O rapaz que reagiu ao assalto e disparou contra o ladrão fugiu do local e deixou a arma que usou, uma pistola calibre 380. Buscas foram feitas, mas ele não foi localizado.

O crime está sendo investigado pela Policia Civil de Sinop.