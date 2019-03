Suspeito foi preso pela Polícia Militar, no Bairro Santa Rosa

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um policial rodoviário federal aposentado, de 59 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (28), suspeito de agredir a esposa de 39 anos e a filha, de 14 anos, no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi preso em flagrante, por volta das 22h40, ainda na casa onde mora com as vítimas.

Conforme o documento, a esposa do policial relatou que estava dormindo quando ele entrou no quarto e a acordou puxando seu cabelo.

O PRF teria a arrastado da cama e passado a lhe agredir com socos e chutes. Segundo ela, o homem estava embriagado.

O suspeito ainda teria batido a cabeça da vítima por várias vezes contra a parede. Quando a filha deles tentou intervir, acabou sendo agredida também.

Segundo o B.O., a mulher contou que estava recém-operada e que o suspeito já havia lhe agredido outras vezes, mas que ela nunca havia prestado queixa.

O homem recebeu voz de prisão, no entanto teria tentado resistir e acabou se ferindo ao se debater no chão.

O suspeito foi encaminhado para uma unidade de saúde e, posteriormente, para a Central de Flagrantes da Capital.