DA REDAÇÃO



Seis pessoas, sendo cinco funcionários da empresa Energisa, e um empresário do ramo de restaurantes e hotelaria foram presas pela Polícia Civil na quinta-feira (28) em Jaciara (144 km ao Sul).

Os suspeitos estavam envolvidos em um esquema de desvios de postes de concreto de energia elétrica para revenda.

Os funcionários - A.S.L., A.R.M.D., E.F.P., M.F.M, e E.S.F. foram presos pelo crime de apropriação indébita. O dono do restaurante, E.M.C. de 36 anos, foi indiciado pelo crime de receptação.

As diligências iniciaram depois do representante da empresa Energisa Soluções e Construções procurar a Polícia Civil para denunciar o restaurante, situado às margens da Rodovia BR-364, que estava vendendo sem autorização cinco postes da empresa pelo valor de R$ 250 cada.

De acordo com comunicante, o proprietário do restaurante disse que emprestou o espaço a pedido dos funcionários da Energisa. O representante da empresa estranhou o fato, pois não havia obras naquela região, tendo apenas no centro da cidade de Jaciara.

Conforme apurado, os cinco funcionários utilizaram um caminhão da própria empresa com rastreador para fazer a entrega dos postes ao empresário, E.M.C., o qual era quem negociava os postes a terceiros.

Diante dos fatos e indícios de crime, os policiais civis localizaram os cinco funcionários e o empresário, que foram conduzidos à Delegacia de Jaciara, e ouvidos pelo delegado Claudemir Ribeiro de Souza.

Após interrogatórios, os funcionários foram autuados por apropriação indébita e o empresário responderá por receptação. Por se tratar de crimes afiançáveis, cada funcionário suspeito efetuou o pagamento da fiança no valor de R$ 1 mil e o empresário pagou a fiança arbitrada em R$ 5 mil.

Os envolvidos responderão ao inquérito policial em liberdade.