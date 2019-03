As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Quatro adultos foram presos e uma adolescente apreendida na madrugada deste sábado (30) depois que uma denúncia anônima apontou que drogas estavam sendo distribuídas no Bairro São Gonçalo III, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que uma jovem com uma criança de colo estaria abastecendo bocas de fumo supostamente comandadas por membros do crime organizado.

Uma equipe da PM foi até o local indicado e conseguiu identificar uma mulher com as características citadas na denúncia. Com a aproximação da polícia, algumas pessoas saíram correndo para uma região de mata.

Dois homens conseguiram fugir. Quatro suspeitos - um homem e três mulheres - foram conduzidos até a casa de um deles para averiguação. Na residência foi encontrada uma tigela com cocaína pronta para ser embalada.

Foram realizadas buscas na casa e porções de drogas foram encontradas escondidas em um guarda-roupa, na geladeira e dentro de tomadas elétricas espalhadas pela casa.

Testemunhas disseram que a casa pertence ao líder da organização criminosa e que uma das suspeitas, uma adolescente de 17 anos, seria sua namorada. O suposto chefe da organização teria fugido do local com a chegada dos policiais.

O Conselho Tutelar chegou a ser acionado para tomar providências em relação ao bebê de 9 meses, filho de uma das suspeitas detidas, porém não foi necessária a intervenção do órgão pois a criança ficou sob os cuidados de familiares.

As cinco pessoas foram detidas e encaminhadas para a Central de Flagrantes para as devidas providências.

Eles vão responder por formação de quadrilha, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação ao tráfico.