DA REDAÇÃO



Na noite desta quinta–feira (28), policiais do Batalhão Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar, prenderam o casal R. R. A., 30 anos, e T. S. A., 24 anos, no bairro Areão, em Cuiabá. Eles transportavam no banco de trás do carro cinco tabletes de maconha e 15 porções do entorpecente, embalados em uma sacola de papel.

Ainda na averiguação no carro do casal, os policiais constataram que havia vestígios de maconha em uma das fraldas descartáveis da filha de dois anos da suspeita. A fralda estava dentro de uma sacola plástica. Durante a prisão, a suspeita estava com a criança no colo e ao perceber a aproximação dos policiais escondeu parte da droga entre o corpo dela e da filha.

Os suspeitos foram presos após chamarem a atenção da guarnição ao conduzir o veículo modelo Gol em alta velocidade, sendo vistos durante patrulhamento de rotina no local. Na ação a Rotam apreendeu a droga, o carro Gol, dois celulares e R$ 604.

No momento da prisão, uma das avós da criança compareceu e assumiu a responsabilidade de cuidar da neta. O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes.