KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Duas pessoas - um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 - foram presos depois de um sequestro em Rondonópolis (219 km de Cuiabá) na noite desta sexta-feira (29).

A vítima, um universitário que não teve a identidade revelada, foi abordado pelos bandidos quando saía da faculdade.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi a namorada do estudante quem chamou a Polícia.

Ela estava em um telefonema com a vítima quando notou que o namorado não respondia mais suas perguntas. Ela então ouviu vozes diferentes conversando com o rapaz e percebeu que algo de errado estava acontecendo.

Ela ligou para a Polícia informando a placa do veículo do universitário, uma camionete Chevrolet S10 branca. Uma equipe da PM iniciou as rondas pela cidade e localizou o carro na MT-471, conhecida como Rodovia do Peixe.

A PM então começou a seguir a camionete pela rodovia. Ao avistarem a viatura, os bandidos tentaram fugir, mas foram impedidos pela polícia. Eles então tentaram correr por uma região de mata, mas foram detidos.

Els confessaram o crime e informaram o local onde deixaram o universitário. No lugar foram encontradas fitas utilizadas para imobilizar o jovem. A vítima foi encontrada em uma chácara próxima ao local do cativeiro.

Eles vão responder pelos crimes de roubo e cárcere privado.