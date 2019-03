KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados em uma estrada que passa nos fundos do Bairro Jardim Carolina, em Sorriso (398 km de Cuiabá), na noite desta sexta-feira (29).

Os dois tinham várias perfurações de faca. A Polícia teria sido chamada por pessoas que passaram no local e viram duas pessoas caídas na estrada.

De acordo com informações do site Só Notícias, um perito criminal identificou pelo menos 70 golpes de faca no corpo da mulher e 54 perfurações no do homem.

Segundo Nilton Carlos Dalberto, que faz parte da equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a faca estava quebrada e presa no pescoço da mulher.

Fragmentos da arma também foram identificados no chão, próximo ao corpo. Ao Só Notícias, o perito informou que “tudo indica [que] o agressor só parou depois que o instrumento [faca] ficou danificado”.

A suspeita é de que o assassinato tenha acontecido no local, mas a confirmação só será possível depois da conclusão da perícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso.