DA REDAÇÃO



Policiais da 3º Companhia de Policia Militar da Base Beira Rio, em Cuiabá, recuperaram na madrugada desta sexta-feira (29), um carro utilizado por um motorista de Uber que teria sido roubado por dois homens que contrataram os serviços se passando por passageiros.

O motorista do aplicativo foi roubado no término da viagem. Os policiais foram chamados pelo Centro Integrado de Operações (Ciosp). Por meio do aplicativo de rastreamento do celular da vítima, a guarnição encontrou o aparelho em frente a uma residência na Rua 317, do Bairro Tijucal.

No interior da casa, os policiais encontraram uma bolsa de mão com os pertencentes do motorista e também a identidade do suspeito, que pela fotografia foi imediatamente reconhecido pela vítima.

No local a PM encontrou o veiculo, um Chevrolet Prisma, objetos como cartões e jóias da vítima, além porções de maconha e pasta base de cocaína. Na casa estava apenas um homem que se identificou como tio do suspeito.