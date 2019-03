DA REDAÇÃO



O suspeito de atuar no furto de uma casa lotérica no município de Indiavaí (367 km a Oeste) foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), em ação da Polícia Judiciária Civil de Jauru (425 km a Oeste).

R.F.S., 24 anos, foi flagrado em posse de drogas e mais de R$2,8 mil em dinheiro. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e também responderá a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas.

O furto foi constatado pela proprietária da lotérica, na manhã de sexta-feira (29), quando chegou ao trabalho percebeu a porta da empresa arrombada. No interior do estabelecimento, uma porta de vidro blindado foi estilhaçada e a quantia em dinheiro que estava no caixa levado.

No local, foi encontrado foi encontrada uma ferramenta aparentando ser uma barra de ferro veicular. A prisão do suspeito ocorreu após investigadores da Delegacia de Jauru receberem informações sobre que o possível autor do furto a casa lotérica estaria na cidade.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram as diligências e com base nas características pessoais passadas, realizaram a abordagem do suspeito em via pública. Na mochila do investigado, os policiais encontraram o valor de R$ 2.853,45 em dinheiro, além de uma porção de maconha e uma pedra pequena de crack.

Os policiais realizaram a condução do suspeito a Delegacia de Jauru, onde em interrogatório, assumiu o furto na casa lotérica de Indiavaí. Diante da situação, foi lavrado o flagrante por furto qualificado e TCO por uso de droga.