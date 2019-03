DA REDAÇÃO



O policial civil, investigador Bruno Monti, de 35 anos, lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), concluiu o Curso de Formação de Operador da S.W.A.T. do Departamento de Polícia da Cidade de Miami, nos Estados Unidos da América (USA). Bruno é o primeiro policial civil do Estado de Mato Grosso a concluir esse curso nos Estados Unidos.

Ao todo 33 policiais de diversos países iniciaram a capacitação, que ao final 19 alunos concluíram, sendo 10 americanos, 7 de outros países e 2 brasileiros, o de Mato Grosso e outro do Amazonas.

O curso, com duração de três semanas, teve início no dia 22 de fevereiro e término em 15 de março deste ano. O policial aprendeu a operar em ocorrências de alto risco e complexidade, como resgate de refém, ocorrência de atirador ativo, suspeito barricado, cumprimento de mandado de alto risco, entre outras.

Também teve a oportunidade de conhecer técnicas e procedimentos operacionais usados nos Estados Unidos para poder utilizar aqui no Brasil, mais especificamente em Mato Grosso, técnicas importantes que contribuem para eficiência do trabalho.

De acordo com o investigador, através do curso foi possível conhecer o dia a dia do trabalho dos policiais americanos e a estrutura dos equipamentos utilizados para cumprir as missões. “A exigência física e técnica durante o curso proporciona uma superação de limites pessoais”.

“É importante incentivar os policiais civis a buscar capacitação para o trabalho, seja em qualquer área de atuação”, concluiu.