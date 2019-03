MAYARA MICHELS

REPÓRTER MT

Moradores de Mirassol D’Oeste (298 km de Cuiabá) encontraram, no início da noite de sábado (30), o corpo de um homem em avançado estado de decomposição - numa estrada da Comunidade Rancho Alegre.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Os investigadores suspeitam que o cadáver seja de José Lucio Lima dos Santos, que está desaparecido.

O corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) onde será feito exames para confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso.

Outro caso

No último dia 23, o corpo de Lourenço Marques de Araújo, de 56 anos, foi encontrado no quintal de uma casa, no bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande. De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha passagem por tentativa de homicídio e estava com mandado de prisão em aberto.

O cadáver foi encontrado por um morador da região, que sentiu um forte odor e verificou o quintal do vizinho, onde estava o corpo em meio a galhos e folhas, já em avançado estado de decomposição.

Segundo a PM, Lourenço estava desaparecido e sua esposa teria registrado um boletim de ocorrência sobre o sumiço. O homem apresentava indícios de depressão, segundo a família, e havia tentado suicídio dias atrás.

O dono da casa afirmou que não conhecia a vítima e não sabia que o corpo estava em seu quintal.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi ao local para realizar atendimento, mas devido ao estado em que o corpo foi encontrado, não foi possível identificar a causa da morte.