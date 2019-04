JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (1º) sob suspeita de ter espancado a namorada dele, de 24 anos, eum rapaz que estava com ela. O caso ocorreu no Bairro Jardim Europa, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu por volta das 2h, na casa onde a vítima mora com a família.

Foram os irmãos da jovem que acionaram a Polícia Militar, após não conseguirem conter o suspeito.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem saindo da casa, todo ensanguentado. Ao entrar no imóvel, os PMs se depararam com a vítima caída no chão, desmaiada e sem roupas, com hematomas no rosto e na cabeça.

O rapaz agredido não foi encontrado no local.

Os familiares relataram que o suspeito se exaltou após ter chegado à residência e visto a jovem com o amigo. Ele então passou a agredir primeiro o rapaz e, em seguida, a namorada, que tentou impedir o ataque.

A jovem foi atingida com vários socos na região da cabeça. O homem foi preso e, mesmo detido, ameaçou a vítima na frente da PM, dizendo que iria matá-la.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Cuiabá. O estado de saúde dela é considerado grave.

A Polícia Civil deve investigar o crime.