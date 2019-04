KARINA STEIN

Um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela suspeita de ser o mandante do assassinato de Francisco Rosa Carvalho, 32 anos, e Elisângela Barradas do Nascimento, 23.

As vítimas foram encontradas em uma estrada com mais de 100 perfurações de faca, na noite da última sexta-feira (29), no Município de Sorriso (398 km de Cuiabá).

O suspeito foi preso por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa e já passou por audiência de custódia. Nela, a juíza Emanuelle Chiaradia Varro negou o pedido de liberdade provisória e decretou a prisão temporária de 15 dias.

Familiares das vítimas informaram à Polícia Civil que os dois estavam jurados de morte. Teriam sido encontrados no celular do suspeito mensagens comprometedoras e um áudio em que afirmava que ia procurar “uns caras para matar” o casal.

A investigação vai apurar também o suposto envolvimento do casal em delitos. Uma das hipóteses é de que as vítimas teriam furtado a casa do suspeito que, logo depois do episódio, teria entrado em contato com pessoas para matar a dupla.

Não há informações até o momento sobre os executores do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

