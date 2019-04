DA REDAÇÃO



Policiais militares e civis de Lucas do Rio Verde (a 354 quilômetros de Cuiabá) prenderam, neste sábado (30), um homem de 23 anos com 24 balas de ecstasy, maconha e dinheiro. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar no nome de D.E.S.

Com base em investigações, a droga seria comercializada em uma festa que estava sendo organizada pelo suspeito.

Na residência, os agentes localizaram 17 balas de ecstasy de cor roxa, sete pedaços de ecstasy de cor amarela e três trouxas de maconha.

O suspeito foi detido e conduzido para delegacia junto com o material apreendido.