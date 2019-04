JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem – de identidade não revelada – morreu após dar entrada no Pronto Socorro de Cuiabá na madrugada desta terça-feira (2). Ele foi atingido com tiros e mais de 50 facadas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta de 00h20, quando a Polícia Militar foi acionada por vizinhos relatando um tiroteio no Bairro Altos do Boa Vista, na Capital.

Assim que a PM chegou, foi informada que um veículo escuro havia saído no local em alta velocidade. Em seguida, os policiais receberam um chamado de que um homem ferido a tiros havia dado entrada no hospital.

Na unidade de saúde, uma testemunha contou que estava usando maconha na casa de uma mulher, quando ouviu os tiros. Em seguida dois homens entraram na casa e ordenaram que ele levasse a vítima para o Pronto Socorro.

Temendo por sua vida, o rapaz colocou a vítima no porta-malas de seu carro e o encaminhou para o hospital.

O médico plantonista relatou que o homem já chegou sem vida ao local. Ele foi atingido com tiros no tórax, estava com sangramento na cabeça, e havia pelo menos 50 perfurações de faca no tórax.

De acordo com o BO, a testemunha não conhecia a vítima, e não soube dizer quem seria os dois suspeitos. Segundo ele nunca os viu antes dessa madrugada.

O caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará o caso.