JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira (1º), acusado de agredir e tentar enforcar a própria mãe, de 73. O caso aconteceu em Rondonópolis (220 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar da cidade, o homem teria chegado embriagado na casa onde mora com a mãe e, durante o jantar, agrediu a idosa.

Ele só parou com as agressões depois que um sobrinho da mulher chegou e o impediu que continuasse.

Além do enforcamento, que deixou hematomas no pescoço, ela levou vários socos no rosto.

A mulher foi socorrida e, em seguida, registrou um boletim de ocorrência contra o filho, que foi preso em flagrante.