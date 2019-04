DA REDAÇÃO



A Polícia Civil prendeu um homem identificado pelas iniciais L.M.R, de 35 anos, acusado de estuprar a filha de 11 anos.

A prisão foi efetuada na manhã de segunda-feira (1º). O mandado de prisão temporária foi expedido pela Comarca de Porto Alegre do Norte, após solicitação da Polícia Civil de Confresa, que recebeu a denúncia feita pela mãe da menina em fevereiro deste ano.



Segundo as investigações, o suspeito manteve relações sexuais com a filha de 11 anos de idade, que em conseqüência do ato engravidou.

O fato teria ocorrido em janeiro deste ano, quando a menor foi para cidade de Confresa passar as férias escolares com o pai biológico.



A mãe da menor denunciou o ex-marido na Delegacia de Nova Xavantina, local onde reside com a filha. Ela contou que no final de dezembro de 2018 a filha foi passar as férias com o pai, que mora em Confresa, e que no começo de janeiro ligou chorando pedindo para buscá-la.



Como o local dos fatos foi o Município de Confresa, o caso foi repassado à Polícia Civil da cidade, que passou apurar a ocorrência.



Diante da gravidez indesejada foi pleiteado junto ao Poder Judiciário o interrompimento da gravidez, que foi acatado pela Justiça, sendo imediatamente interrompida a gestação que estava indo para o terceiro mês.

Durante o procedimento, foi coletado material biológico do feto para posterior confronto de DNA, visando a comprovação do estupro seguido de gravidez.



O delegado André Rigonato então pediu a prisão temporária do suspeito na Comarca de Porto Alegre do Norte, que determinou a prisão do acusado.



Em interrogatório na Polícia Civil, o suspeito negou a autoria do crime e autorizou, durante o exame de corpo delito, a coleta de material genético para confronto de DNA com o material retirado do feto, que deverá apontar se ele realmente é o pai da criança e autor do estupro.



O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, para cumprimento da prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30.