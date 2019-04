de O DIA



Um inspetor de uma escola pública localizada no Maracanã, na Zona Norte do Rio, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por estar em posse de arquivos que continham cenas de abusos de crianças, na manhã desta terça-feira.

Os agentes da PF cumpriam um mandado de busca e apreensão quando flagraram o material pornográfico com crianças no computador do inspetor escolar. No cômodo, chama atenção a quantidade de artigos infantis. A instituição em que ele trabalha ainda não foi revelada, nem a sua identidade.

A ação faz parte do desdobramento da operação Ciranda de Pedra, que ocorreu em Santos, litoral de São Paulo, e também prendeu o principal alvo da operação contra pedofilia, que fundamentou outras buscas, como a de hoje.

O preso será enquadrado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que diz que "adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente" tem pena de um a quatro anos de prisão, além de pagamento de multa.

Fonte https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5631128-inspetor-de-escola-publica-e-preso-pela-pf-por-posse-de-imagens-de-abusos-de-criancas.html