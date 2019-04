Vítima foi jogada no meio da rua depois que o homem puxou sua bolsa com força

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motoqueiro rouba uma pedestre e a joga violentamente no chão. A cena aconteceu em uma rua do Centro de Cuiabá, na manhã da segunda-feira (1º).

As imagens mostram a mulher andando pela rua, segurando uma bolsa e alguns papéis na mão. O homem passa pela vítima, olha e dá a volta pela mesma rua.

Ao se aproximar da pedestre perto de um cruzamento, ele puxa com violência a bolsa, que estava no braço esquerdo da mulher. Com o movimento, a vítima é jogada no chão e sai rolando no meio da rua.

Ela não reage ao roubo e fica sentada durante alguns segundos no chão. O homem pega a bolsa, olha para a mulher e sai em alta velocidade por uma rua transversal. A vítima se levanta e vai em direção a calçada, deixando os papéis que carregava no meio da rua.

Não há informações sobre o registro da ocorrência junto à polícia.

Veja o vídeo abaixo: