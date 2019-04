DA REDAÇÃO



Cerca de 24 horas após um homicídio qualificado praticado no município de Canarana (823 km a Leste), o crime foi elucidado, na segunda-feira (1º) pela Polícia Judiciária Civil com motivação definida, bem como identificação dos autores, sendo três adolescentes.



S.C.C, 15 anos, N.N.C.M., 16 anos, e T.M.S., 17. anos, todos com atos infracionais anteriores, responderam ato infracional análogos a homicídio qualificado e associação criminosa. Após identificação dos suspeitos, a Polícia Civil representou pelo pedido de internação dos menores envolvidos.



O crime aconteceu na noite do dia 30 de março, de sábado para domingo, em uma região de área verde. A vítima, Leomar Alves Costa, 31, é natural do Maranhão e estava na cidade de Canarana prestando serviço na construção das casas do Grupo Eker.



Conforme apurado nas investigações, o ato infracional cometido pelos três menores foi motivado por um desentendimento, por conta dos envolvidos pertenceram a facções criminosas diferentes. A vítima dizia que pertencia a um grupo criminoso oriundo do Estado do Maranhão e os autores integrarem outra associação rival.



Razão a qual, articulados, os menores forneceram certa quantia de droga a vítima e caminharam com ela até determinado ponto, onde de forma traiçoeira a mataram. O trio golpeou Leomar usando facas e uma machadinha, que foi a óbito no local.



Durante diligências ininterruptas para prender os autores, os policiais civis conseguiram identificar os três menores, que tiveram o pedido de internação representado pela Polícia Civil.



De acordo com o delegado Deuel Paixão de Santana, o êxito na identificação dos suspeitos só foi possível pelo rápido e imediato empenho da equipe de policiais civis de Canarana, que mesmo em horário de folga, saíram em diligências e comprometidos visando buscar testemunhas, apurar e esclarecer os fatos.



“A Polícia Civil de Canarana está concluindo os procedimentos e sendo representado pelo mandado de internação dos adolescentes, os quais têm habitualidade de passar pela delegacia por cometerem atos infracionais”, esclareceu o delegado Deuel Paixão.