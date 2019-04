DA REDAÇÃO



Duas adolescentes - de 15 e 17 anos - foram detidas nessa terça-feira (2), em Barra do Garças (a 509 km de Cuiabá), por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, as duas menores estavam próximas ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), às margens da BR-158 que liga Barra do Garças a Nova Xavantina, quando foram abordadas pela polícia.

Durante uma revista na bolsa das menores foi encontrado dois pedaços de pasta base de cocaína, pesando pouco mais de 1 kg.

Em conversa com os policiais, a adolescente de 15 anos contou que comprou a droga em um bairro de Aragarças (GO), cidade vizinha de Barra do Garças.

A menor afirmou ter pago R$ 600 pelo entorpecente, que seria levado para o município onde mora, em Nova Xavantina.

No trajeto para a Central de Atendimento da PM, as menores danificaram o próprio celular, supostamente para tentar dificultar o acesso a informações que pudessem comprometê-las ou denunciar outros envolvidos.

A PM descobriu, durante checagem, que a mãe e o padrasto da menor de 15 anos já têm passagem por tráfico de drogas.