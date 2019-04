JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Criminosos invadiram um posto de combustível localizado na Avenida Dante Martins Oliveira, no Bairro Santa Inês, em Cuiabá, e tentaram levar o cofre do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de furto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3), por volta das 3h.

A Polícia Militar foi acionada pelos vigilantes do estabelecimento, que relataram terem visto, por meio do circuito de câmeras de monitoramento, quando quatro ocupantes de um veículo Gol preto retiraram a grade de proteção do posto e, em seguida, entraram no local.

Os criminosos, então, teriam usado um cabo de aço para tentar remover o cofre. O cabo, porém, se rompeu e o bando causou apenas danos no posto, fugindo em seguida.

A PM ainda fez rondas na região, em busca dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Militar.