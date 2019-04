JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (2) para denunciar que havia sido roubado por três prostitutas transexuais, dentro de um motel, no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande.

Segundo o relato da PM, o episódio aconteceu por volta das 20h. A vítima contou que havia acordado um programa sexual com uma das trans e, em seguida, os dois foram para um motel.

No entanto, logo que chegaram no local, outras duas trans entraram no quarto em que estavam e anunciaram o roubo.

As três teriam pego seu celular, carteira e relógio. Posteriormente fugiram do motel.

Os policiais fizeram rondas em busca das suspeitas, mas nenhuma delas foi localizada.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da PM, em Várzea Grande.