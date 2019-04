DA REDAÇÃO



Uma menor de idade foi apreendida na terça-feira (03), por policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar de Colíder, após esconder maconha dentro do carrinho que transportava o filho de quatro meses.

Moradores do Bairro Bom Jesus denunciaram via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que a mulher estaria vendendo drogas no local, utilizando o carrinho que transportava o próprio filho como esconderijo do entorpecente.

Durante a abordagem os policias pediram para a menor retirar o filho do carrinho e no assento do veículo onde estava a criança foram encontradas seis porções de maconha. A PM acionou o Conselho Tutelar, que ficou responsável pela criança.

Ao fazer buscas na residência da menor, a polícia apreendeu balança de precisão, pedras de pasta base de cocaína e três aparelhos celulares.

A jovem suspeita de praticar crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores foi encaminhada à delegacia de polícia.