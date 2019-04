A Polícia Civil e a Polícia Militar atuaram no caso

DA REDAÇÃO



Um estudante que fez diversas ameaças contra colegas de faculdade em Colíder foi detido em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, realizada na terça-feira (02), após o registro de boletins de ocorrência.

O suspeito, M.A.S.L., 32, estava bastante alterado no momento em que foi detido e responderá pelos crimes de ameaça, injúria e resistência.

As diligências iniciaram após o registros de ocorrências que relatavam que o suspeito realizou várias ameaças pessoais contra colegas de classe, causando grande repercussão na Faculdade Facider, tendo em vista os áudios divulgados pelo universitário. Nas mensagens, o suspeito dizia ter uma pistola e que mataria todos.

As aulas na instituição de ensino chegaram a ser paralisadas por receio de uma atitude que poderia causar algum mal a alunos e trabalhadores da faculdade. Diante dos fatos, os policiais foram até o local de trabalho do suspeito, onde foram recebidos pela sua esposa, que contou que o marido usa medicamentos para depressão, é usuário de drogas e estava muito agressivo nos últimos dias devido ao consumo excessivo de álcool.

Acompanhados da testemunha, os policiais foram até a residência do suspeito, onde ele foi encontrado visivelmente perturbado. Ao receber voz de prisão, o suspeito tentou foragir entrando em luta corporal com os policiais porém acabou rendido. Na casa do suspeito, foram apreendidas duas capsulas vazias de submetralhadora ponto 50, porém, nenhuma arma de fogo foi localizada.

Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia de Colíder, onde após ser ouvido pelo delegado Ruy Guilherme Peral da Silva, assinou dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), um por injúria e ameaça e outro por resistência, e em seguida foi liberado para responder pelas contravenções em liberdade.