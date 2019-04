DA REDAÇÃO



Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam, nessa terça-feira (2), 40 toneladas de carvão vegetal no bairro Costa Verde, em Várzea Grande.

O material foi apreendido porque o estabelecimento comercial não apresentava licença ambiental. A proprietária da empresa, R.C., foi autuada em R$ 59.320 e foram lavrados os autos de infração e inspeção, além dos termos de depósito e apreensão.

Os policiais foram informados que a empresa estaria trabalhando em desacordo com a legislação ambiental e certificaram a ausência na inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (CC-Sema). Somando a isso, não havia nota fiscal que estabelecia a origem do produto.

Foi identificado ainda que um funcionário da empresa trabalhava sem os Equipamentos de Proteção Individual. A proprietária foi encaminhada a Delegacia de Meio Ambiente para as devidas providências. A empresa é reincidente, já foi embargada e infracionada pela fiscalização ambiental por funcionar sem as devidas documentações ambientais.