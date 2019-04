DA REDAÇÃO



Policiais militares e civis prenderam dois homens por aplicarem o golpe do seguro em General Carneiro (a 442 km de Cuiabá), nesta terça-feira (2). Ambos estão envolvidos na falsa ocorrência de um roubo de um caminhão carregado de combustível.

A.A.S., (30), que dirigia o caminhão esteve na delegacia da cidade informando do roubo, que teria acontecido na BR 070. Horas depois, o proprietário de uma chácara informou que um caminhão estava parado em sua propriedade. No local, os militares identificaram se tratar do veículo com queixa de roubo, mas sem a carga de combustível.

Na delegacia, o motorista entrou por diversas vezes em contradição. As informações não batiam com a análise da perícia técnica e dos investigadores. Então, ele confessou que havia participado do golpe junto com o proprietário do posto de combustível de Torixoréo, onde o combustível foi descarregado.

Sem saber da confissão do comparsa, o proprietário do posto e do caminhão, D.S.R., (32), esteve na delegacia, quando recebeu voz de prisão, sob acusação de falsa comunicação de ocorrência.