JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um policial federal - de identidade não revelada - reagiu a um assalto e atirou contra bandidos na noite desta quarta-feira (3), no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

Um dos supostos criminosos, identificado como Bruno Oliveira de Jesus, de 18 anos, foi encontrado morto na região de mata, ainda no bairro.

Já um segundo comparsa dele também foi baleado e encaminhado para o Pronto-Socorro da Capital. Havia um terceiro criminoso, mas ele não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Bruno apresentava perfurações de tiros no tórax. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a equipe apenas constatou a morte do rapaz.

Segundo o PF, o trio o abordou na porta de sua casa e queria levar seu veículo. No entanto, ele reagiu e atirou.

Os assaltantes atiraram contra o policial, mas nenhum dos disparos o atingiu. Em seguida eles fugiram para a região de mata.

Buscas foram feitas, mas a PM não encontrou os criminosos. Após algum tempo, os policiais receberam a informação de uma família, que o sobrinho deles havia chegado no local baleado.

O policial federal acompanhou os militares até a casa onde o suspeito estaria e a vítima o reconheceu como um dos assaltantes. Ele foi preso e posteriormente encaminhado para Pronto-Socorro da Capital.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil estiveram no local do crime para dar início aos procedimentos de investigação.