Quatorze mandados de prisões preventivas contra um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas, na região de Guarantã do Norte (715 km ao Norte) e municípios adjacentes, foram cumpridos na tarde de quarta-feira (03), durante ações da Polícia Civil, com apoio das políciais civis dos estados de Goiás e Pará.

Os 14 suspeitos com as ordens judiciais de prisões preventivas são alvos da “Operação Mercúrio”, deflagradas pela Polícia Civil de Guarantã do Norte em janeiro deste ano, visando à repressão ao tráfico de drogas e combate a uma organização criminosa atuante na região.

Na ocasião, foram cumpridos 26 mandados de busca e 9 mandados de prisões temporárias.

Após a “Operação Mercúrio” os investigados, presos por força dos mandados de prisão temporária, no decorrer do trâmite processual, acabaram conseguindo a liberdade. No entanto, a Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte representou novamente pelos pedidos de prisão preventiva, que foram deferidos pela Justiça.

De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, os mandados de prisão preventiva foram decretados pelo Poder Judiciário na terça-feira (02.04) e cumpridos no dia seguinte.

Sete suspeitos foram presos em Guarantã do Norte, sendo dois deles também autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os comparsas tiveram os mandados cumpridos, sendo dois alvos presos pela Polícia Civil de Goiás na cidade de Goianésia (GO), dois presos pela Polícia Civil do Pará na cidade de Itaituba (PA).

Os outros três suspeitos (dois em Sinop e um em Peixoto de Azevedo) tiveram os mandados cumpridos nas unidades prisionais onde encontram-se recolhidos respectivamente.