DA REDAÇÃO



Um homem acusado de manter a companheira em cárcere privado foi preso em flagrante em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, realizada na quarta-feira (03), em Nova Olímpia (207 km ao Norte).

As diligências que prenderam E.M.B., 32, iniciaram após as equipes receberem denúncia anônima sobre uma mulher que vivia em cárcere privado, há aproximadamente 04 meses, sob a vigia do seu atual convivente.

Diante das informações, os policiais civis e militares foram até o endereço, no bairro Jardim Itamarati, onde foram recebidos pelo suspeito e sua esposa, a qual estava com uma fratura no braço direito e em visível estado de alienação sob efeito de medicamentos.

Em conversa coma a vítima, ela informou que havia ingerido algumas doses de remédio sob ameaça do esposo e disse que era frequentemente agredida e ameaçada de morte pelo marido.

Verificada a veracidade da denúncia, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Nova Olímpia onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por cárcere privado qualificado.