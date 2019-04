Dinheiro, arma a munição aprendidos com os assaltantes

DA REDAÇÃO



Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens e apreenderam um menor de idade na tarde de quinta-feira (4), após um roubo com reféns em uma empresa de autopeças no Distrito Industrial, em Cuiabá.

O assalto foi comunicado à Polícia por meio do Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp). Ao chegarem à loja, os policiais notaram que havia dois suspeitos no interior da empresa e que sob ameaça de uma arma de fogo, recolhiam pertences pessoais de oito funcionários que estavam amarrados e sentados no chão.

Em uma ação rápida dentro da loja, a PM prendeu em flagrante delito um homem identificado pelas iniciais L.F.S.L., de 21 anos, e deteve um garoto de 16 anos. Durante a abordagem, um terceiro suspeito havia fugido do local, mas em seguida uma guarnição o deteve. Trata-se de M.C.A., de 25.

A Polícia encontrou em frente à loja um Fiat Strada da empresa, com 18 baterias e um notebook na carroceria do veículo, que supostamente seria levado pelos assaltantes.

Os policiais apreenderam uma motocicleta, uma arma de fogo calibre 22, seis munições intactas e com número de série raspada e R$ 250. Todos os suspeitos detidos pela PM foram reconhecidos pelas vítimas e podem responder por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e formação de quadrilha, os três homens foram conduzidos à delegacia de flagrantes.