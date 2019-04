JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um empresário de 49 anos foi baleado ao reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (4), na sua casa, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Um dos bandidos foi morto pela vítima.

Segundo o relato da Polícia Militar, o criminoso que foi morto estava na companhia de outros dois comparsas quando invadiu a casa do empresário. A dupla conseguiu fugir em uma motocicleta, após o início dos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ladrão e o empresário ao Hospital Regional da cidade.

No entanto, o criminoso morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. Ele foi atingido no tórax e no braço.

Já o empresário foi atingido com disparos na perna e no abdômen. Ele passou por cirurgia e o seu atual estado de saúde não foi informado.

A Polícia ainda fez rondas na região, em busca dos dois bandidos que fugiram, mas eles não foram encontrados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.