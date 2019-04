DA REDAÇÃO



Apontado como um dos envolvidos em um homicídio ocorrido na manhã de quinta-feira (04) em Várzea Grande, G.I.M.R., de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, poucas horas após crime.

Ele foi identificado em investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

O crime que vitimou Benedito Marques da Silva, 53, ocorreu no início da manhã de quinta-feira (04), no Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de setembro), em Várzea Grande.

No local, a equipe da DHPP encontrou o corpo da vítima caído em frente ao portão da casa com perfurações de arma branca.

Foram oito golpes frontais, dois laterais (pescoço) e um na nuca. Possivelmente foi agredido inicialmente pela frente e depois recebeu os golpes por trás. A vítima estava desempregada e morava sozinha com o filho que é usuário de drogas.

Segundo as investigações, G.I.M.R. seria o responsável por ficar do lado externo da casa da vítima dando apoio aos executores do crime. O suspeito tem passagens anteriores por crime de tráfico de drogas e é portador de tornozeleira eletrônica.

As investigações estão em andamento e as diligências continuam para prender os possíveis autores do crime.