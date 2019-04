Corpos foram encaminhados para a Politec do Município

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Dois homens identificados como Edivan de Paula Anjos, de 32 anos, e José Honório Gomes Ferreira, de 56 anos, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (5), em uma região de mata, em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá).

De acordo com o relato da Polícia Militar, os corpos foram encontrados por volta das 6h, no Bairro Jardim Aeroporto. Ambos estavam com ferimentos na cabeça, que a Polícia acredita terem sido causados por pauladas.

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas apenas constatou a morte das vítimas.

Testemunhas contaram que Edivan e José Honório seriam alcoólatras e usuários de drogas.

Apesar dos relatos, nenhum suspeito de cometer o duplo homicídio foi localizado.

O caso foi repassado para a Polícia Civil, que deve investigar o crime.