A Polícia Militar prendeu (5) mais três pessoas suspeitas de terem participado da tentativa de assalto a duas agências bancárias na cidade de Guararema, região metropolitana de São Paulo.

Pela manhã, um homem foi preso nesta e encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A polícia confirmou a prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento com a quadrilha. Segundo a polícia, elas estariam tentando resgatar ladrões que ainda estão escondidos na mata. Outro homem havia sido preso durante a noite, também por participação no assalto.

m coletiva, o coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, afirmou ontem que a quadrilha era formada por entre 20 a 25 pessoas. Onze deles morreram e, até este momento, considerando as prisões feitas na manhã de , seis deles foram presos - quatro com participação direta no assalto, segundo a polícia.