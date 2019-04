DA REDAÇÃO



Um homem suspeito de torturar o sobrinho de apenas um ano de idade teve o mandado de prisão cumprido em uma ação integrada das Polícia Civil e Militar, realizada na quinta-feira (4), em Lucas do Rio Verde (a 354 km ao Norte).

As investigações iniciaram no dia 21 de março, quando a mãe da criança, acompanhada de uma equipe do Conselho Tutelar, compareceu na delegacia para registrar ocorrência.

Ela relatou que o filho estava com o tio quando a sua irmã ligou, dizendo que havia levado a criança ao posto de saúde do bairro após o menino supostamente ter caído no banheiro.

Ao chegar ao local, ela disse ter se deparado com seu filho com várias lesões corporais, entre elas, lábios cortados profundamente, corte atrás da orelha, corte no dedo da mão e do pé.

A comunicante relatou que há cerca de dois meses sai frequentemente de casa para procurar emprego e deixa o filho com o cunhado. Quando retorna, o menino está machucado. Ao questionar o suspeito, ele afirma que a criança se machuca sozinha.

Ela relatou ainda que o filho já havia quebrado o braço e o cotovelo quando estava sob os cuidados do tio, porém o suspeito afirmou que o sobrinho quebrou o braço no parquinho.

Diate das evidências, foi representado pelo mandado de prisão contra o suspeito, o qual foi deferido pela Justiça e devidamente cumprido na quinta-feira (5).

Após ter a ordem de prisão cumprida, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde.