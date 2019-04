KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada às margens de uma estrada no Município de Colíder (633 km de Cuiabá) na manhã desta sexta-feira (05).

A criança teria sido encontrada por uma mulher em uma região de chácara da cidade, em um local conhecido como Estrada do CTG (Centro de Tradições Gaúchas).

Ela informou à Polícia Militar que acordou no início da manhã com os cachorros latindo e, ao verificar o motivo, a mulher se deparou com a bebê no chão.

A criança ainda estaria enrolada em um saco plástico, com o cordão umbilical e suja com vestígios de placenta.

A mulher levou a bebê para o Hospital Regional de Colíder, onde ele permanece em observação.

A Polícia Civil irá investigar o caso de abandono. O Conselho Tutelar já foi acionado e também está acompanhando o caso.

Até o momento nenhuma mulher foi identificada como mãe da menina.