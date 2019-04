Polícia Civil apreendeu armas e munições com suspeitos

DA REDAÇÃO



Três suspeitos de um homicídio cometido em Primavera do Leste (a 231 km de Cuiabá), no dia 30 de março, foram presos nesta sexta-feira (5), durante operação no município.

Foram cumpridos mandados de prisão contra os suspeitos F.B.P., de 18 anos, T.C.D.V., de 18 anos; e J.C.A.S., de 28 anos, além de apreensão de quatro espingardas e 138 munições de calibres 20, 22, 28 e 44.

Os suspeitos tiveram as ordens judiciais de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar decretadas após serem identificados em investigações da equipe da Delegacia Municipal de Primavera do Leste como autores do homicídio.

Após terem as ordens de prisão cumpridas, os investigados foram conduzidos a Delegacia Municipal onde também foi lavrado o flagrante de posse irregular de arma de fogo e munições