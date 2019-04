DA REDAÇÃO



Uma ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (212 km ao Sul) realizada na tarde de sexta-feira (05) fechou um comércio de entorpecentes responsável pela distribuição de substâncias ilícitas em diversos pontos da cidade. O trabalho resultou em uma pessoa presa em flagrante, além da apreensão de drogas e de vários objetos de origem ilícita.

Apontado como integrante de uma facção criminosa envolvida em diversos crimes, o suspeito V. B. C., 25 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

As investigações iniciaram após diversas denúncias anônimas sobre o traficante, que seria responsável pela guarda e distribuição de entorpecentes nas regiões da Vila São Francisco, Canaã e Ipanema em Rondonópolis. Em diligências região, os policiais da Derf conseguiram identificar a residência do suspeito, passando a realizar o monitoramento do endereço.

Ao perceber a entrada e saída de pessoas da casa, os policiais realizaram a abordagem de um adolescente no momento em que ele deixava o local. Questionado, o menor de idade confessou que foi até a residência suspeita para consumir drogas (cigarro de maconha). Diante das evidências, os policiais entraram na casa onde na cozinha localizaram uma mochila com 5 tabletes grandes de maconha e uma balança de precisão.

Em continuidade as buscas, os policiais encontraram 39 porções de pasta-base de cocaína e uma porção de cocaína pura, todas embaladas em plástico filme, prontas para venda, além de outra balança de precisão, faca com resquícios de entorpecentes e diversos objetos possivelmente produto de receptação, como televisão, celulares, roupas infantis, entre outros aparelhos eletrônicos.

Diante das evidências, os policiais aguardaram a chegada do suspeito que foi preso em flagrante no momento em que chegou a casa. O traficante foi conduzido a Derf Rondonópolis, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.