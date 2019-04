de O DIA



Criminosos assaltaram uma joalheira, na tarde deste sábado, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

O crime aconteceu por volta das 14h na Rua Garcia D'Ávila. Policiais militares do 23°BPM (Leblon) foram acionados para a ocorrência.

No local, os funcionários informaram que homens armados entraram na loja, roubaram vários relógios e depois fugiram. Buscas estão sendo realizadas na região para a captura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon).

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato. "Diligências estão sendo realizadas em busca de imagens e informações que levem a autoria do crime.

As investigações estão em andamento", informou a corporação.

Fonte https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5632437-criminosos-assaltam-joalheria-em-ipanema.html