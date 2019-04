Suspeito de 22 anos fugiu do local e não foi encontrado pelos policiais

Uma mulher precisou acionar a Polícia Militar de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá) após ser agredida pelo marido, M.S.F.O., de 22 anos, na tarde desse sábado (6).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima estava amamentando o filho quando foi enforcada pelo suspeito até perder a consciência.

A vítima relatou à PM que, quando desmaiou, o bebê acabou caindo no chão. De acordo com o BO, a criança teria ficado com a testa machucada.

Assim que recuperou a consciência, a mulher contou que viu o suspeito segurando o bebê, que chorava muito.

De acordo com o BO, a PM chegou a realizar buscas na região para localizar o suspeito, mas o mesmo não foi encontrado.