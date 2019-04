DA REDAÇÃO



Na madrugada deste domingo (7), durante Operação Lei Seca que a Polícia Militar com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava no Porto do Baé, Barra do Garças (a 509 km de Cuiabá), foram informados sobre um suspeito que se encontrava armado em um estabelecimento comercial próximo a blitz.

As equipes policiais foram ao local e ao identificar o suspeito conforme a denúncia realizada deram ordem de parada a L.F.S. de 19 anos que empreendeu fuga, correndo e ignorando todas verbalizações que eram feitas pelos policiais.

Logo o suspeito colocou a mão na cintura e com eminência de sacar a arma foi realizado disparos de arma de fogo para conter uma agressão por parte do suspeito contra os policiais e até mesmo contra os populares que se encontravam no local.

Somente após ser atingido por dois disparos na perna que L.F.S. caiu e sua fuga foi cessada, sendo algemado e com ele encontrado um revólver de calibre .22 com numeração alterada carregado com duas munições do mesmo calibre intactas. De imediato foi prestado socorro ao suspeito que foi conduzido ao PSM para atendimento médico.

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e o suspeito ficou em observação médica com guarda policial na UPA