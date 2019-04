DA REDAÇÃO



Um foragido da Justiça que estava usando documentos falsos foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na noite de domingo (07.04), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). M.P.S., 37, foi detido na região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, após denúncia de que ele estaria transportando grande quantidade de drogas.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto decretado pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá e além de ter a ordem de prisão cumprida foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Não foram localizados entorpecentes em poder do investigado.

As diligências iniciaram após a equipe da DRE receber denúncia de que o suspeito veio da cidade de Salvador (BA) para buscar entorpecentes na região de fronteira. Segundo as informações, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e por este motivo estava usando documento falso em nome de Michel Pereira dos Santos.

Com base na denúncia, foi identificado um veículo Ford Focus que estava vindo de Cáceres sentido Cuiabá, sendo conduzido por uma pessoa com as mesmas características do investigado. Diante do levantamento, os policiais da DRE realizaram a abordagem do suspeito na região do Trevo do Lagarto, momento em que ele apresentou a identidade falsa, na tentativa de enganar os policiais.

O suspeito foi encaminhado a delegacia, onde foi realizada minuciosas buscas no veículo, porém nenhuma substância entorpecente foi localizada. Após ser interrogado, Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso e em seguida tomadas as providências de praxe para cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito.