Um homem e uma mulher acusados de envolvimento com tráfico de drogas em Sorriso (442 km ao Norte) foram presos em flagrante, na madrugada de domingo (7), durante ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar no município. O trabalho resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro e munições.

G.P., 29, e C.S.M.S., 35, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. G.P. também responderá por posse ilegal de munições.

A operação integrada realizada no Bairro São Domingos foi deflagrada após a equipe da Polícia Civil receber denúncias anônimas de que o traficante G.P. repassava entorpecentes para mulheres que ficavam responsáveis por fazer a venda aos usuários.

Durante as abordagens, os policiais perceberam o momento em que G. entregou algo para C. e saiu de perto dela. Na revista pessoal da suspeita, realizada por uma investigadora, foi encontrada a carteira do traficante com uma porção pequena de cocaína em seu interior.

Em buscas na motocicleta de C., os policiais apreenderam uma bolsa com R$ 756 em dinheiro trocado, característico da atividade tráfico de drogas. Questionada, a suspeita não soube explicar a origem do dinheiro, porém confessou que G. lhe entregou a carteira com objetivo de se desfazer da droga.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito onde apreenderam 03 munições calibre 38, uma pepita de ouro e uma porção de ácido bórico. Diante da situação, os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Sorriso, onde após serem interrogados foi lavrado o flagrante.