JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (8), cerca de R$ 4,6 milhões em espécie durante uma fiscalização de rotina na BR-070, em Poconé (a 104 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia, a quantia estava escondida dentro de uma caminhonente L200, com placa São Paulo. Três pessoas foram presas na ação.

“Isso é só uma estimativa, porque era tanto dinheiro que nossos agentes não conseguiram fazer a contagem das notas, o que vai ser feito na Polícia Federal”, contou a agente da PRF, Bruna de Lima.

Segundo ela, quando o carro suspeito foi abordado, os ocupantes ficaram bastante nervosos, o que motivou a polícia a realizar uma busca.

inicialmente, os agentes encontraram R$ 100 mil. O restante das cédulas estava escondido dentro de malas, sacolas e nos compartimentos de carga.

A maior parte do dinheiro estava escondida atrás do banco traseiro do carro.

Questionados a respeito do alto valor encontrado no veículo, o motorista alegou a princípio que seria para compra de carros no Estado, mas posteriormente mudou a versão, dizendo que seria para a compra de ouro.

Os três foram presos, bem como o carro e o dinheiro, e encaminhados para a Polícia Federal, em Cuiabá, onde devem ser ouvidos ainda nesta terça-feira (9).