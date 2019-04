Bandidos invadiram com carro supermercado no Município de Sorriso

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Assaltantes invadiram um supermercado com um carro na madrugada desta terça-feira (9), em Sorriso (420 km de Cuiabá).

O circuito de monitoramento interno do estabelecimento comercial registrou toda a ação criminosa.

Pelas imagens, é possível ver que o condutor do carro o manobra até que, de ré, arromba a porta principal e atinge os caixas.

Em seguida um dos criminosos sai do veículo e vai direto ao caixa principal para pegar o dinheiro, enquanto o segundo se dirige para as gôndolas. Já o motorista permanece dentro do carro.

Posteriormente o motorista sai com o carro do supermercado, enquanto os comparsas continuam averiguando o que podem furtar de valor e fogem levando várias caixas registradoras do local.

A Polícia Militar foi acionada e relatou que o veículo havia sido roubado na noite de ontem (8) em Lucas do Rio Verde.

O veículo foi encontrado ainda pela manhã em um matagal, em Sorriso. Os ladrões, no entanto, ainda não foram localizados.

Veja o vídeo: